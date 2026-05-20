Легализация незаконных построек, хотя и может способствовать решению социальных проблем, в долгосрочной перспективе способна создать новые риски.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на диалоговой сессии «Трансформация неформальных поселений и трущоб: обеспечение жильем для мира», прошедшей в рамках WUF13, передает АПА.

По словам Микаила Джаббарова, в последние годы в Азербайджане были упрощены процедуры ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, а для некоторых неформальных построек, соответствующих градостроительным стандартам, применены механизмы амнистии.

Министр отметил, что к процессу легализации необходимо подходить с осторожностью. Поскольку предоставление простой амнистии незаконным постройкам, хотя и решает отдельные социальные проблемы в краткосрочной перспективе, в будущем может стимулировать рост самовольного строительства.

По словам Микаила Джаббарова, это, в свою очередь, может привести к усилению давления на землепользование, сельскохозяйственные земли, лесные массивы, водные ресурсы и зоны критической инфраструктуры.