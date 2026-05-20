Делегация во главе с королём Эсватини Мсвати III посетила Бакинскую высшую школу нефти (БВШН).

Почётный гость сначала ознакомился с кампусом БВШН, современной учебной инфраструктурой, лабораториями и инновационной образовательной средой, созданной для студентов.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов подробно проинформировал короля Мсвати III о деятельности вуза, международном сотрудничестве, образовательных программах и достижениях студентов.

Затем состоялась встреча короля Мсвати III со студентами и сотрудниками Бакинской высшей школы нефти.

Выступая на встрече, ректор Эльмар Гасымов отметил, что для вуза большая честь принимать короля Эсватини и его делегацию, подчеркнув историческое значение этого визита для учебного заведения.

В свою очередь, король Мсвати III выразил удовлетворение посещением BANM и высоко оценил современную инфраструктуру и инновационную образовательную среду вуза. Он подчеркнул важность того, чтобы в будущем студенты из Эсватини также получали образование в BANM, отметив значимость сотрудничества в этом направлении.

В завершение встречи королю Мсвати III была вручена памятная плакетка «Почётный гость» БВШН.

После этого король оставил запись в книге почётных гостей Бакинской высшей школы нефти.