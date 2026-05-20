Сотрудники таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) задержали иностранного повара, который пытался провезти из Баку 20 литров соуса наршараб без декларации, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«В „зеленом коридоре“ зоны таможенного контроля инспекторы остановили гражданина, прилетевшего из столицы Азербайджана. При досмотре у него обнаружили две десятилитровые пластиковые бутыли с соусом общим весом более 21 кг», — отметили в ведомстве.

Пассажир объяснил, что работает поваром в читинском кафе, и привез соус для рыбы по просьбе директора заведения. Наршараб был куплен на бакинском рынке для использования в работе. О том, что товары не для личного пользования подлежат обязательному декларированию, мужчина, по его словам, не знал.

Учитывая объем ввозимого продукта и пояснения нарушителя, кольцовские таможенники возбудили в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара.