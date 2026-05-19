Президент США Дональд Трамп заявил, что верит обещанию председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Китай не поставляет оружие в Иран.

«Президент Си пообещал мне, что он не отправляет никакого оружия в Иран. Это прекрасное обещание. Я верю ему на слово. Я это ценю», – сказал Трамп.

Говоря о возможных переговорах с Ираном, американский лидер отметил, что готов дать шанс дипломатии и отложить возобновление военных действий. «Два или три дня. Возможно, пятница, суббота, воскресенье. Возможно, в начале следующей недели. Ограниченный период времени. Потому что они не могут обладать ядерным оружием», – пояснил президент.

Трамп также сообщил, что китайский лидер никогда не говорил о том, что Путин якобы пожалеет о вторжении в Украину.

Говоря о Кубе, американский президент не исключил возможность достижения договоренностей со страной. «Куба звонит нам… Кубе нужна помощь, и мы ее окажем», – сказал он.

При этом Трамп не дал однозначного ответа на вопрос о том, добивается ли свержения правительства и государственного строя на Кубе.