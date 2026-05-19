Группа вооруженных людей в масках без опознавательных знаков ворвалась в здание редакции «Московского комсомольца» («МК») в Москве, отказавшись предъявить документы или объяснить причины своего появления. Об этом сообщает сам «МК».

Как сообщил главный редактор издания Павел Гусев, неизвестные проникли не в саму редакцию «МК», а в часть здания, где располагаются арендаторы. По его словам, они заблокировали весь третий этаж. При попытке поговорить с ними Гусев получил грубый отказ.

«Люди без всяких опознавательных знаков, в масках, с оружием, с молотками и прочее. Кто-то в шортах, кто-то в майках. Забаррикадировали третий этаж шкафами», – пояснил Гусев.

Редакция уже вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Заместитель генерального директора издательского дома «МК» Олег Воробьев подтвердил, что происходящее не связано с деятельностью редакции «Московского комсомольца». При этом, по его словам, несмотря на инцидент, издание продолжает работу в обычном режиме.

Финансовый директор «МК» Екатерина Черешкина добавила, что следственные действия проводятся в отношении АНО «Консорциум медтехники», работающей по госконтрактам. Она уточнила, что организация арендует помещения в здании с прошлого года.

В настоящее время обстановка возле дома, где расположена редакция издания, остается спокойной. У здания дежурят несколько сотрудников правоохранительных органов.