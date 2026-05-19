Президент России Владимир Путин поздно вечером прибыл с двухдневным визитом в Китай. Об этом сообщает РБК.

Приезд приурочен к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Во время официального визита Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи лидеры двух стран намерены подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и около 40 двусторонних документов.

Также планируется принять совместную декларацию о становлении многополярного мира.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что никакой увязки между визитами Путина и Трампа в Китай нет.