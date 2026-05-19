Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину совместно выступить против Международного уголовного суда (МУС), сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, во время встречи в Пекине на прошлой неделе Трамп заявил Си Цзиньпину, что Вашингтон, Пекин и Москва имеют общие интересы в противодействии действиям МУС и могли бы объединить усилия против суда. При этом издание не приводит реакцию китайского лидера на данное предложение.

Россия и Китай не являются участниками Международного уголовного суда, в связи с чем не признают его юрисдикцию и не обязаны исполнять вынесенные им решения.

Напомним, в марте МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, посчитав их ответственными за незаконную депортацию детей с Украины.

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд также выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны страны Йоава Галанта. После эскалации палестино-израильского конфликта осенью 2023 года суд обвинили их «в военных преступлениях» и «геноциде». В ответ на решение суда Трамп в феврале 2025 года ввел санкции против МУС, обвинив организацию в незаконном преследовании граждан США и их ближайших союзников.