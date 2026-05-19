Бывший замминистра трудовых ресурсов Индонезии Иммануэль Эбенезер Герунган, обвиняемый в коррупции на $170 тыс., саркастически заявил, что «стоило воровать больше», если за сравнительно меньшую сумму ему грозит почти такой же срок.

Как сообщают местные СМИ, чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы. Однако Герунган пожаловался, что один из его бывших коллег украл сумму в 25 раз больше, но получил лишь шесть лет тюрьмы. По его словам, логика обвинения «вызывает вопросы».

Герунган проходит по делу о взяточничестве при выдаче сертификатов по охране труда. Прокуратура требует не только тюремный срок, но и компенсацию около $80 тыс., часть средств он уже вернул.