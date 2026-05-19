Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) подписали в Баку меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области городского и территориального планирования, а также устойчивого развития. Об этом сообщает АзерТАдж.

Церемония подписания прошла в рамках Городского диалога высокого уровня ОТГ, который начал работу в азербайджанском павильоне на выставке Urban Expo.

Мероприятие собрало представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, научного сообщества и гражданского общества. Участники обсуждают вопросы устойчивого развития городов и ключевые вызовы урбанизации в странах-участницах ОТГ, а также подходы к их решению в рамках совместных инициатив.