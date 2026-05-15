Реализуемый Зангезурский коридор станет одним из ключевых сегментов Среднего коридора. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств, проходящем в казахстанском городе Туркестане.

«Расширяется наше сотрудничество с тюркскими государствами в транспортной сфере. В нынешних глобальных геополитических условиях значение Среднего коридора еще больше возрастает», — отметил глава государства.

По его словам, таможенные процедуры вдоль Среднего коридора упрощаются. «Система e-Permit, разработанная в рамках Организации тюркских государств, обеспечивает оперативное предоставление электронных разрешений», — подчеркнул президент Ильхам Алиев.