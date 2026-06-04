Сборная Азербайджана по мини-футболу одержала победу на чемпионате Европы, который прошел в Словакии. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Коллектив под руководством главного тренера Эльшада Гулиева в финальном матче турнира обыграл сборную Украины.

Встреча на арене «Tipos Arena» завершилась со счетом 2:0. Голы в составе азербайджанской команды забили Мирмехди Рзаев и Иса Атаев.

Таким образом, сборная Азербайджана по мини-футболу во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы. Первый титул команда завоевала в 2022 году.