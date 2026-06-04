Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «позорным историческим событием» показ ролика на азербайджанском языке на митинге партии «Сильная Армения». Об этом сообщают армянские СМИ.

На митинге был продемонстрирован видеоролик на азербайджанском языке, авторы которого утверждали, что политика действующих властей может привести к переселению азербайджанцев в Армению.

Выступая в ходе предвыборных дебатов, Пашинян заявил, что подобный прием уже применялся во время избирательной кампании 2021 года.