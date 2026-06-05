Израиль и движение «Хезболла» продолжают обмен ударами, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве США, сообщает The New York Times.

«Израиль и боевики «Хезболлы» обменялись ударами спустя несколько часов после того, как администрация (президента США Дональда) Трампа выступила посредником в заключении нового соглашения о прекращении огня между двумя странами», – говорится в публикации.

Ранее группировка «Хезболла» заявила, что не согласна с условиями перемирия, заключенного между Израилем и властями Ливана.