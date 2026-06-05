Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не смогла бы продержаться и одного-двух дней без поставленного США оборудования и поддержки американской армии.

«Без нашей армии и нашего оборудования Украина сегодня не смогла бы вести бой», – заявил Трамп.

Комментируя вопрос о письме президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину и предложении провести личную встречу, Трамп заявил, что понимает, к чему клонит журналист.

«Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им нужно уладить это дело», – отметил он.

Президент США также назвал Путина и Зеленского «двумя очень хорошими людьми». Он выразил мнение, что для урегулирования кризиса на Украине Москва и Киев пойдут на взаимные уступки.