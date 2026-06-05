Американские ВМС с момента введения морской блокады перехватили 127 торговых судов, связанных с Ираном и следовавших в его порты или выходивших из них, сообщили в Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

«По состоянию на 4 июня, американские вооруженные силы перенаправили 127 коммерческих судов, вывели из строя шесть судов, не соблюдавших правила, и пропустили 36 судов, оказывавших гуманитарную помощь», – говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении командования, обеспечение продолжающейся блокады Ирана со стороны США осуществляется тысячами американских военнослужащих на море, в воздухе и на суше.

В CENTCOM сообщили, что блокада распространяется на суда всех стран, следующих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все порты Ирана в Персидском и Оманском заливах.