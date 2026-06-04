Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сепаратизм в Карабахе стал причиной конфликта с Азербайджаном и привел к расходованию ресурсов армянской государственности на заведомо бесперспективное направление.

В ходе предвыборных дебатов Пашинян обратился к оппозиционному представителю, который обвинил армянские власти в передаче трех сел Тавушской области Армении, и потребовал назвать эти населенные пункты.

По его словам, именно «карабахское движение» стало причиной конфликта с Азербайджаном и привело к тому, что ресурсы государственности Армении были вложены в бесперспективное дело, исход которого был предрешен еще в 1996 году.

Комментируя изменения Конституции, Пашинян заявил, что речь не идет об исключении Декларации о независимости, а о содержании и структуре нового Основного закона.