Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока рано говорить о перспективах его участия в очередных выборах, хотя Конституция это позволяет.

«Действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но, мне кажется, рано об этом говорить, совсем рано», – сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

По его словам, он не думает сейчас об этом, так как перед страной стоит «очень много больших, масштабных, острых вопросов».

«Только Господь знает, хватит ли нам здоровья, чтобы дожить до завтра, послезавтра, добиваться целей, которые мы ставим», – указал российский лидер.