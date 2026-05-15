В Германии дан старт очередной антиазербайджанской провокации. Немецкий телеканал ARD alpha анонсировал выход 23 июня передачи «Коррупция — за нефть и газ из Азербайджана», которая, как указывается, посвящена вопросам коррупции, связанным с поставками энергоресурсов из республики. Уже на стадии анонса заявлено: «ЕС импортирует нефть и газ из Азербайджана и хочет получать оттуда ещё больше сырья. Но в стране царит жёсткая власть, а критика подавляется. Несмотря на это, политики ЕС заигрывают с режимом. Почему? — Расследование проводит наблюдатель за выборами Франк Швабе».

Здесь, конечно, по примеру одного из литературных героев, хочется воскликнуть: «Ба! Знакомые все лица!» — дипломатический протокол, даже на уровне прессы, всё же заставляет воздерживаться от определений типа «хари» или «рожи». ARD регулярно выстреливает в эфир разного рода «расследования», основанные на недостоверных слухах, а то и откровенных фейках, где пытаются обвинить Азербайджан во всех смертных грехах. Снимали даже художественные фильмы на такой сюжет. Года два назад ARD уже пытался обвинить Азербайджан в коррупции — дескать, Баку подкупает европейских депутатов! Доказательств, правда, не нашлось, всё ограничилось только сплетнями и домыслами. Словом, пытались раздуть слона, не имея даже мухи.

Тем более примечательно, что на сей раз в качестве эксперта и автора очередного фейкового «расследования» приглашён Франк Швабе. Сей персонаж «прославился» ещё в статусе наблюдателя за выборами в Азербайджане, где поставил на поток производство фейков о «нарушении прав человека» и т.д. Он же был одним из инициаторов непризнания полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ в ответ на антитеррористические рейды Азербайджана в сентябре 2023 г. и полное восстановление суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Два года назад, в 2024 году, Швабе уже в статусе главы немецкой делегации в ПАСЕ закатил истерику: «Решение Азербайджана отказать в доступе Европейскому комитету по предотвращению пыток Совета Европы является ещё одним серьёзным нарушением чётко определённых правил Совета Европы. Азербайджан не только произвольно заключает людей в тюрьму, но и не обращается с политическими заключёнными в соответствии со стандартами СЕ».

Естественно, «забыв» при этом упомянуть, что ранее именно ЕККП грубо нарушил правила дипломатической этики. Как разъяснял тогда МИД Азербайджана, этот комитет принял беспрецедентное решение опубликовать в полном объёме отчёт по итогам специального визита в 2022 году без соответствующего согласия Азербайджана и без комментариев со стороны азербайджанских властей. При том, что правила любого расследования заключаются в том, чтобы выслушать обе стороны.

Более того, свой скандал Швабе закатил как раз в то время, когда адвокаты небезызвестного Рубена Варданяна заголосили, что якобы этот олигарх-провокатор подвергается чудовищным пыткам в «азербайджанском плену»: ему не хватает туалетной бумаги, и ещё упитанному олигарху не позволяют менять бельё так часто, как ему хочется.

Наиболее рьяные «защитники прав человека в Азербайджане» рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, скатываются к лоббированию интересов агрессивных кругов Армении.

И, наконец, самое главное. Если уж говорить о коррупции, то назовём вещи своими именами: анонсированная передача ARD основана на российских тезисах и полностью укладывается в российские интересы.

Азербайджан вышел на газовый рынок Европы относительно недавно, но сегодня наша страна играет большую роль в европейской энергетической безопасности. Это особенно важно на фоне украинской войны и санкций, введённых против РФ. Во-первых, Москва теряет реальные деньги. Во-вторых, позиции на рынке. Подорвана монополия. И уже не получается использовать поставки углеводородов как средство давления.

Что диктует понятную стратегию: максимально компрометировать сотрудничество с Азербайджаном в этой сфере. Подчеркнём: Азербайджан на европейском энергетическом рынке никогда не ставил перед собой цель играть против кого-то. Наша страна просто ведёт коммерцию и укрепляет собственные связи с государствами Евросоюза. Но если Азербайджан играет честно и открыто, это ещё не значит, что так же честно и открыто ведут себя и другие.

А в Германии «Газпром», напомним в который уже раз, до начала полномасштабной войны с Украиной создал впечатляющее лобби, основанное просто на деньгах. Пример Герхарда Шрёдера показателен, но не единственный. И не случайно, что именно немецкие социал-демократы оказались самыми активными участниками антиазербайджанских кампаний.

И если эти персоны берутся рассуждать о коррупции — это уже напоминает лекцию о целомудрии в исполнении работниц заведения под красным фонарём.