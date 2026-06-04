Россия может жить в условиях войны ещё 20–30 лет. Об этом заявил профессор МГИМО, полковник СВР Андрей Безруков.

По его словам, мир уже вступил в фазу глобального конфликта, а ближайшие два десятилетия для России станут временем постоянного противостояния.

«Россия будет жить в условиях войны ещё 20–30 лет. Мир уже находится в фазе глобального конфликта, а следующие 20 лет для России станут временем постоянного противостояния», — заявил Безруков.

Безруков также отметил, что впереди — эпоха войн в Азии, биологических войн и войн дронов.