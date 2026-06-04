Государственный таможенный комитет Азербайджана призвал граждан внимательно проверять состав средств для похудения, кофе, чаёв, лекарственных препаратов и пищевых добавок при заказе через интернет.

В комитете отметили, что исследования выявили в составе некоторых подобных товаров сильнодействующие вещества с ограниченным оборотом — сибутрамин, прегабалин и габапентин.

В ведомстве подчеркнули, что такие продукты могут представлять опасность для здоровья. Кроме того, их заказ, приобретение или ввоз в страну без соблюдения требований законодательства и надлежащего декларирования может повлечь юридическую ответственность.