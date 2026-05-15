В результате атаки украинских беспилотников на Рязань погибли три человека, ещё 12 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона.

После удара в городе начали фиксировать так называемые «нефтяные дожди». На припаркованных автомобилях и окнах жилых домов появились липкие пятна чёрного цвета.

Минобороны России заявило, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 355 украинских беспилотников.

Согласно сообщению ведомства, дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей, а также Московского региона, Республики Калмыкия, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваториями Азовского и Каспийского морей.