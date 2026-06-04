Начальник Генштаба Латвии Каспарс Пуданс заявил в интервью Financial Times, что Россия может рассматривать «окно возможностей» для атаки на страны Балтии к концу 2028 года, если темпы перевооружения Европы останутся медленными.

По его словам, преимущество России заключается не в технологиях, а в способности массово производить дроны и быстро адаптировать их к условиям войны. Пуданс отметил, что значительная часть программ модернизации армий НАТО в Европе начнёт полноценно действовать лишь к 2029 году.

Он добавил, что сейчас у России нет достаточных сил для крупномасштабного вторжения, однако сохраняются риски гибридных действий — кибератак, саботажа и дезинформации. Возможность прямого военного наступления, по его оценке, может возникнуть в более отдалённой перспективе.