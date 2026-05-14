Казахстан наградил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом Qoja Ahmet Yassaui за вклад в укрепление казахско-турецкого сотрудничества в общественно-политической, социальной и культурной сферах. Об этом сообщает Акорда.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией в Астане заявил, что Эрдоган вносит значительный вклад в укрепление двусторонних отношений и активно содействует развитию взаимодействия двух стран в общественно-политической, социальной и культурно-гуманитарной сферах. По его словам, этот вклад «высоко ценится казахским народом».

Токаев также сообщил, что государственная награда учреждена в честь исламского ученого и мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи.

«Уважаемый господин Реджеп Тайип Эрдоган, сегодня, в этот исторический день казахско-турецкого сотрудничества, мы впервые торжественно вручим вам эту высокую награду. Сегодня состоится специальная церемония. Это станет выражением искреннего уважения казахского народа к вам и ярким проявлением нашей братской дружбы», — заявил глава государства.

По его словам, Эрдоган станет первым обладателем ордена Qoja Ahmet Yassaui.