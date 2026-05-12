Соединенные Штаты потратили около $29 млрд на операцию против Ирана.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст, передает РИА Новости.

Чиновник высказался о расходах Вашингтона на слушаниях в комитете нижней палаты американского парламента.

«Мы думаем, что сейчас это число ближе к $29 млрд», — сказал Херст.

Он уточнил, что при расчетах учитывалась стоимость транспортировки военнослужащих на Ближний Восток, а также обновленные оценки замены и ремонта оборудования.