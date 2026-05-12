В рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку пройдет очередной мониторинг движения транспорта.

Как сообщает Операционная компания WUF13 Azerbaijan, 13 мая с 10:00 до 14:00 на ряде улиц и проспектов столицы будет ограничено движение транспорта.

Мониторинг охватит проспект Нефтчиляр, улицу Юсифа Сафарова, часть проспекта Гейдара Алиева до Сабунчинского моста, улицу Мехти Гусейна, проспект Ходжалы, улицы Рихарда Зорге, Зарифы Алиевой и Лермонтова, а также дороги в направлении Бакинского олимпийского стадиона, где пройдет мероприятие.