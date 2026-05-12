У 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius было зафиксировано заражение хантавирусом, у девяти из них подтвердился хантавирус Андес. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«На данный момент зарегистрировано 11 случаев заболевания, включая три летальных исхода. Все случаи выявлены среди пассажиров или членов экипажа судна, девять из 11 случаев подтверждены как случаи заражения вирусом Андес, а два других являются вероятными», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Ранее сообщалось о девяти случаев заражения хантавирусом.