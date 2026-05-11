Ученые-климатологи допускают, что Земля может столкнуться с мощнейшим явлением Эль-Ниньо XXI века уже в ближайшие месяцы.

«Ученые опасаются, что речь может идти о так называемом супер Эль-Ниньо, способном вызвать рекордные волны жары, масштабные наводнения и серьезные погодные аномалии в разных регионах планеты», — говорится в материале.

Согласно данным ученых, Эль-Ниньо с 70-процентной вероятностью вернется уже к июню и может стать одним из наиболее интенсивных за всю историю метеонаблюдений. Отмечается, что обычно данное явление приводит к повышению уровня температур в Австралии, Африке, Индии и ряде районов Латинской Америки.

«Эль-Ниньо развивается при потеплении поверхностных вод экваториальной части Тихого океана, из-за чего тепло смещается на восток и перераспределяется в атмосфере, меняя привычные климатические режимы», — уточняется в публикации.