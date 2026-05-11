Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке андского хантавируса среди пассажиров круизного судна MV Hondius. По данным организации, подтверждено как минимум девять случаев заражения, включая два предполагаемых.

Согласно информации ВОЗ, один из пассажиров, которого специалисты считают возможным первым заболевшим в этой вспышке, скончался ещё до проведения тестирования. В общей сложности, по текущим данным, зарегистрированы три летальных исхода.

Также сообщается о гибели сотрудника Гражданской гвардии Испании, участвовавшего в операции по эвакуации пассажиров с судна. Он скончался вечером 10 мая от сердечного приступа во время работы по обеспечению безопасной репатриации людей.

Эвакуация проводилась испанскими властями в координации с ВОЗ и завершалась транспортировкой пассажиров из порта Пуэрто-де-Гранадилья на Тенерифе в аэропорт для дальнейшего возвращения в страны проживания.