Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением о Карабахе.

«Говорят, мы потеряли земли. Но как эти земли были нашими? Как они были нашими? Пожалуйста, объясните: как они были нашими?», — заявил Пашинян.

По его словам, территории находились «под контролем нескольких генералов», которые использовали их в личных целях.

«Я не хочу говорить за спиной у погибших, но, скажем так: они находились под контролем нескольких генералов, которые, к примеру, сеяли там пшеницу — верно?», — отметил он.

Пашинян также заявил, что на этих территориях не велось полноценное развитие.

«Разве мы построили там школу? Построили детский сад? Завод? Разве мы там жили? Создали поселение?… В чем же заключалось то, что они были нашими?», — сказал премьер.

В завершение он подчеркнул: «Они не были нашими. Они не были нашими».

