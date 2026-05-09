Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по складам оружия движения «Хезболлах» и пусковым установкам на юге Ливана.

Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

«Удары были нанесены по нескольким складам оружия «Хезболлах» и площадке для запуска беспилотников на юге Ливана, которые планировалось использовать для атак на дислоцированные там израильские войска», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, ранее также были уничтожены две ракетные установки «Хезболлах», находившиеся в боевой готовности. Одна из них, как утверждается, использовалась для атаки на израильские силы на юге Ливана, вторая — для ударов по территории Израиля.