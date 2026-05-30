Из-за обильных осадков, обрушившихся на Дагестан, в районе населённого пункта Ахты оказалась разрушена габионная дамба протяжённостью 100 метров, сообщают российские СМИ.

Ещё столько же защитных сооружений находится на грани обрушения, что создаёт угрозу подтопления для частных домовладений, сельхозугодий, газопровода, линии электропередачи и региональной автотрассы.

Спасатели пояснили, что при ухудшении погодных условий в зону возможного затопления попадают прибрежные земли, поля, жилые строения, инфраструктурные объекты и дорога. При этом в ведомстве подчеркнули, что непосредственной опасности для автомобильной трассы и местных жителей в настоящий момент нет.

Представители МЧС также добавили, что для изучения обстановки и контроля за её развитием в село уже выехали глава местной администрации и бригада спасателей