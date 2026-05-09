Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило азербайджанский народ с годовщиной Победы над фашизмом. Об этом говорится в публикации на странице МИД републики в соцсети X.

«Поздравляем наш народ с 81-й годовщиной Победы над фашизмом.

Азербайджанский народ в годы Второй мировой войны проявил большой героизм и внес важный вклад в победу над фашизмом как на фронте, так и в тылу.

Чтим светлую память наших соотечественников, погибших в годы войны, и желаем нашим ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни», — говорится в текте публикации.