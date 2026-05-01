В рамках международного молодежного форума «Усиление роли молодежи в постколониальную эпоху» была выдвинута важная инициатива.

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов объявил о создании Молодежной платформы стран Глобального Юга — новой международной структуры, предназначенной для усиления роли молодого поколения в процессах деколонизации, передает Азертадж.

Он отметил, что в рамках форума будет официально объявлено о создании Молодежной платформы Глобального Юга с участием представителей из Новой Каледонии, Реюньона, Гваделупы, Франции, Чада, Габона, Гвинеи, Международной морской федерации, Демократической Республики Конго, Бурунди, Руанды, Кении, Кот-д’Ивуара, Камеруна, Алжира и Марокко.

А. Аббасов подчеркнул, что основной целью данной инициативы является расширение прав и возможностей молодежи, поощрение их активного участия в системе международных отношений и повышение их роли в современных глобальных процессах. Он выразил уверенность, что Молодежная платформа Глобального Юга послужит расширению сотрудничества между молодежью, развитию их потенциала и более активному участию на международном уровне. Исполнительный директор отметил высокий уровень организации форума и поблагодарил всех участников и делегатов. Эта платформа внесет важный вклад в более активную роль молодежи в глобальной повестке дня и установление устойчивых международных связей.