Азербайджан хранит память о трагедиях Карабахской войны, но неизменно придерживается курса к установлению прочного мира на Южном Кавказе.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая в Карабахском университете перед представителями дипломатического корпуса.

«На протяжении 30 лет Карабах ассоциировался с войной, конфликтом и кровопролитием. Но, сохраняя память о трагедиях прошлого, включая Ходжалинский геноцид, мы смотрим в будущее — мирное будущее Азербайджана и Южного Кавказа в целом», — сказал он (цитата по «Репорту»).

Помощник президента отметил, что Азербайджан в своей внешней политике всегда отдавал приоритет добрососедским и мирным отношениям со всеми соседями.

«Однако полностью реализовать этот приоритет не удавалось, поскольку мы находились в состоянии конфликта с Арменией. Но сегодня я могу сказать, что у Азербайджана установлены дружественные и добрососедские отношения со всеми соседями, включая Армению», — подчеркнул он.

Гаджиев отметил, что мир — это сложный и долгий путь, требующий дипломатических усилий.

«Азербайджанское правительство проявило такую дипломатическую смелость и протянуло руку мира Армении», — сказал он.