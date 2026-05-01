Бывший начальник «Дома отдыха» Министерства обороны, майор Ильхам Хагвердиев, обвиняемый в получении взятки, освобождён из-под стражи в зале суда.

Приговор был оглашён на процессе в Бакинском военном суде под председательством судьи Фикрета Алиева.

Согласно решению суда, к нему применена статья 62 Уголовного кодекса (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление), и И. Хагвердиеву назначено наказание в виде штрафа.

Отметим, что И. Хагвердиев был арестован в октябре 2025 года. Ему предъявлено обвинение по статье 311 Уголовного кодекса Азербайджана (получение взятки).