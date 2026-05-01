В Сабирабадском районе, на территории Суговушан, резкое повышение уровня воды в реке Кура привело к выходу воды из русла.

Сообщается, что обильные осадки, выпавшие в последние дни, вызвали значительный подъём уровня воды в реке.

В результате в районе слияния рек Кура и Араз вода вышла из берегов и начала распространяться в сторону тугайных лесов, расположенных вдоль побережья.

Сообщается, что вблизи зоны происшествия находятся рестораны. В настоящее время наблюдается продвижение воды в этом направлении.

В Комиссии по чрезвычайным ситуациям Сабирабадского района заявили, что ситуация находится под контролем. По данным структуры, несмотря на выход реки из русла, серьёзной угрозы на данный момент не ожидается, поскольку уровень воды остаётся примерно на два метра ниже защитной дамбы.

Соответствующие службы продолжают мониторинг на месте, принимаются необходимые превентивные меры для стабилизации ситуации. При необходимости планируется привлечение дополнительной техники и живой силы.