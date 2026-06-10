Председатель комиссии по обвинениям Палаты представителей Конгресса Колумбии Глория Арисабалета приняла решение временно отстранить президента страны Густаво Петро от должности до 21 июня, сообщает газета El Tiempo.

По данным издания, такое решение принято в качестве обеспечительной меры. Как уточнили другие члены комиссии в беседе с El Tiempo, подобные инициативы в отношении главы государства уже выдвигались ранее, однако каждый раз отклонялись из-за сомнений в их правовой обоснованности и законности.

9 июня комиссия инициировала два дисциплинарных расследования в отношении Петро в связи с возможным участием в политической агитации в нарушение установленных ограничений. Поводом стали его публичные выступления, в том числе речь в департаменте Кордова, которую сочли содержащей критику в адрес оппозиции.

Государственный совет Колумбии ранее уже вводил для президента запрет на вмешательство в текущий избирательный процесс, однако Петро эти ограничения не соблюдал. Запрет на агитацию распространяется на его публичные выступления, трансляции на государственных теле- и радиоканалах, а также публикации в цифровых медиа.