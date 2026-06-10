В Белфасте вечером 9 июня начались массовые антииммигрантские протесты после нападения с ножом на местного жителя. Поводом для акций стала распространившаяся в социальных сетях видеозапись инцидента.

По данным полиции, подозреваемым является 30-летний беженец из Судана, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Правоохранители подчеркнули, что не рассматривают произошедшее как террористический акт.

Призыв выйти на демонстрации распространил британский правый активист Томми Робинсон. На улицы столицы Северной Ирландии вышли сотни протестующих. В ходе беспорядков были подожжены рейсовый автобус, дома, несколько автомобилей и мусорные контейнеры. По данным пожарной службы, с 19:00 до полуночи поступило 256 вызовов, пожарные отреагировали на 62 случая.

Участники акций также перекрыли одну из главных городских магистралей, что привело к серьезным транспортным затруднениям и перебоям в работе общественного транспорта.

Власти подтвердили, что подозреваемый законно находится на территории Великобритании с 2023 года.