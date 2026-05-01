Накануне Европарламент принял резолюцию под названием «Поддержка демократической устойчивости в Армении», формально представленную как документ в поддержку Армении, при этом содержащую ряд положений, которые включают обвинения и требования, направленные напрямую против Азербайджана. В частности, страна была названа источником «гибридной угрозы». Показательно, что подобные формулировки звучат на фоне заявлений самого армянского руководства о снижении уровня напряженности и отсутствии непосредственной угрозы со стороны Азербайджана. Получается, что Европейский парламент в своих оценках фактически дезориентирует собственную аудиторию, формируя искаженное представление о ситуации на Южном Кавказе, чем то, которое озвучивается на уровне официальных заявлений самих сторон. В стремлении выглядеть «большим папой, чем сам папа» европейские парламентарии ставят под вопрос эффективность мирной повестки.

С таким явно предвзятым отношением к себе Баку сталкивается не первый раз. Но теперь ситуация переходит все границы. Ведь на кону будущее всего региона. Не случайно, в азербайджанском медиа и общественном пространстве происходящее вызвало бурную реакцию, и в Баку не исключили, что в ответ на предвзятую позицию Европейского парламента Азербайджан и вовсе может прекратить отношения с этим институтом.

И вот на этом фоне на сайте Minval Politika была опубликована статья о видеозаписях с участием хорошо известного своими сомнительными делами бывшего прокурора МУС Луиса Морено Окампо и его сына Томаса, где подробно обсуждаются механизмы влияния на европейские структуры, включая Европарламент и Еврокомиссию, а также попытки использовать правовые и правозащитные инструменты для давления на соглашения ЕС с Азербайджаном. Прекрасная иллюстрация того, откуда «растут ноги» у антиазербайджанских резолюций Брюсселя и кто «заказывает музыку» на этом концерте.

За такими, как Окампо, на репутации которого, как говориться, «клейма негде ставить», стоит организованная лоббистская проармянская сеть, заинтересованная в срыве нормализации отношений между Арменией с Азербайджаном с одной стороны, и Азербайджаном и Евросоюзом — с другой. Эти структуры настолько явно засветились во всей этой затянувшейся и откровенно поднадоевшей истории с лоббированием, что даже те, кто лишь эпизодически отслеживает действия институтов Евросоюза в отношении Азербайджана, без труда уловят закономерность: если принимается резолюция, идущая вразрез с интересами Баку, значит, за её содержанием стоят вполне конкретные лоббистские группы, связанные с армянской политической средой, в том числе с партией Дашнакцутюн. Для этих ребят подобная активность — не только вопрос идеологии, но и инструмент для банальной наживы.

Примечательно, что в опубликованных «Минвалом» видеоматериалах упоминается имя и бывшего верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, чья позиция по Азербайджану отличалась своей предвзятостью и откровенной симпатией армянской стороне. Неслучайно, Окампо говорит о планах взять в свои подельники Борреля и его окружение. Редакция также располагает сведениями о возможном участии в соответствующей активности отдельных депутатов Европейского парламента и представителей европейского чиновничьего корпуса. Так что порочный круг может оказаться куда более широким.

На этом фоне неизбежно вспоминаются недавние коррупционные скандалы в Европарламенте, включая так называемое «катарское дело», в рамках которого фигурировала бывший вице-председатель Ева Кайли. Та же Кайли, привлекаемая за правонарушения по «катарскому делу» была известкой армянской лоббисткой. И на этом фоне возникает вопрос: если подобные механизмы работали в одном случае, то почему аналогичные схемы не действовали и в интересах других лоббистских групп?

Обращает на себя внимание и синхронность действий европарламентариев с их бельгийскими и голландскими коллегами, которые в один и тот же день – 16 апреля приняли резолюции с жёсткими формулировками в адрес Азербайджана и поддержкой нарративов армянской диаспоры в европейских странах, которая давно находится под влиянием дашнаков и консолидировано выступает против армяно-азербайджанского мирного диалога. Это позволяет говорить не только об активизации проармянских лоббистских кругов в политических институтах ЕС с целью давления на Брюссель и корректировки его линии в отношении Баку, но и о формировании устойчивого политического вектора, направленного на сдерживание и подрыв политических процессов на Южном Кавказе. При этом последние весьма активно поддерживаются руководством Еврокомиссии.

Подобная активность выглядит и вовсе неслучайной на фоне углубления практического взаимодействия Баку с Европейской комиссией и рядом государств-членов. В последние годы Азербайджан закрепился в качестве важного партнёра ЕС по энергетике, включая поставки газа и развитие инфраструктуры Южного газового коридора, а также по линии транспортной связанности и инвестиционных проектов в рамках инициативы Global Gateway. Дополнительно усиливается взаимодействие с отдельными странами ЕС, заинтересованными в диверсификации поставок энергоресурсов и развитии транзитных маршрутов через Южный Кавказ.

На этом фоне усиление давления со стороны Европарламента и отдельных национальных парламентов может рассматриваться как попытка политически ограничить углубление этих связей и сохранить конфликтную рамку в отношениях с Азербайджаном. В результате Европейский парламент, оказавшийся в руках армянского лобби, действующий в его интересах и не считающийся ни с логикой процессов на Южном Кавказе, ни с желанием политического руководства Азербайджана и Армении развивать мирный процесс, ни с политическими целями самого Европейского союза в регионе, стал ополотом реакции и политической инерции, тормозящей любые попытки прагматичной нормализации.

В этой связи предание огласке разоблачающих материалов направлено на то, чтобы побудить правоохранительные органы ЕС усилить контроль за деятельностью проармянских лоббистских структур, которые наносят ущерб не только интересам Азербайджана или Армении, но и самого Евросоюза на Южном Кавказе в целом. Было бы логично, если бы этим эпизодам была дана полноценная правовая оценка. В противном случае Брюсселю придётся объяснять уже самому себе, почему инициатива в региональных политических процессах вновь уходит из-под его контроля.