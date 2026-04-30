Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США конфисковали иранскую криптовалюту почти на $500 млн. По словам Бессента, которого цитирует FoxBusiness, операция «Экономическая ярость» проводится в интересах иранского народа.

Министр заявил, что операция готовилась больше года. Она направлена на то, чтобы лишить Тегеран финансовой поддержки: американцы конфисковывают иранские активы, замораживают банковские счета и оказывают давление на иностранные правительства, чтобы те разорвали связи с Ираном.

По словам Бессента, кампания по оказанию давления на Иран, начатая в марте 2025 года по указу Дональда Трампа, уже привела к обвалу риала и глубокому экономическому кризису в стране. Министр добавил, что сейчас США «на всех парах» приближаются к завершению операции.