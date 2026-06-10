Турция и Саудовская Аравия объявили о планах создания масштабного железнодорожного коридора, который может связать сразу несколько стран региона и в перспективе выйти на европейскую транспортную сеть. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу.

По его словам, проект предполагает строительство железной дороги от Саудовской Аравии через Иорданию и Сирию до Турции, с последующим подключением к европейским маршрутам.

«После военных конфликтов значение транспортной доступности резко возросло. Людям необходимы альтернативные пути сообщения», — отметил министр в комментарии телеканалу Al Arabiya.

В более долгосрочной перспективе рассматривается расширение железнодорожной сети в сторону стран Персидского залива — Кувейта, Бахрейна, Катара, ОАЭ и Омана, что позволит создать единую региональную логистическую систему.