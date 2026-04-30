Официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Казахстан, состоявшийся накануне, несомненно стал не просто отражением качественного сдвига в характере двусторонних отношений, но и фактором, способным повлиять на процессы в более широкой географии. Одной из ключевых особенностей визита стало то, что он проходил на фоне острой эскалации на Ближнем Востоке и фактически стал первым официальным зарубежным визитом президента Израиля в период иранской кампании, что придаёт ему дополнительную символическую и политическую нагрузку.

Дело в том, что в последнее время всё более отчётливо прослеживается тенденция усиления роли Астаны в ближневосточной дипломатии. Казахстан в данном случае выступает не только как партнёр Израиля, но и как мусульманское государство, демонстрирующее готовность к институционализированному взаимодействию с еврейским государством, причем в условиях столь жесткого противостояния в регионе. Показательно, что Казахстан стал единственным тюркским государством, заявившим о намерении присоединиться к Авраамовым соглашениям, а также одним из немногих, выразивших готовность участвовать в миротворческих усилиях в секторе Газа. Это подчёркивает его стремление закрепиться в качестве активного участника формирующейся региональной архитектуры безопасности. Причем выполнять роль связующего звена между Израилем и мусульманским миром, в условиях острого дефицита подобных каналов общения.

Со своей стороны, израильская дипломатия стремится расширить географию контактов за пределами традиционных направлений, и Центральная Азия становится одним из приоритетов. Такая переориентация связана с тем, что Израиль сталкивается с частичной политической изоляцией и сокращением каналов взаимодействия с рядом государств.

На этом фоне выход на Центральную Азию приобретает для Израиля не тактический, а стратегический характер. Регион рассматривается как относительно нейтральное пространство, где сохраняется возможность выстраивания прагматичных связей без жёсткой политической привязки к ближневосточной повестке. При этом сам Казахстан рассматривается в качестве одного из наиболее надёжных и предсказуемых партнёров Израиля, сочетая политическую гибкость, экономический потенциал и готовность к долгосрочному институциональному сотрудничеству.

Не случайно, в Астане Герцог подчеркнуто приветствовал желание Астаны присоединиться к Аврамовым соглашениям, подчеркивая значение этого шага как символа межконфессионального и межрегионального сотрудничества. Это принципиально меняет статус Казахстана в израильской внешней политике, усиливая его роль как стратегического партнера вовлечённого в новую архитектуру ближневосточной политики.

Не менее значимой является экономическая составляющая визита. Стороны обсуждали широкий спектр направлений — от промышленной кооперации до высоких технологий, включая искусственный интеллект и цифровые решения. При этом модель взаимодействия строится на взаимодополняемости. Израиль предлагает технологические решения в таких сферах, как водопользование, агротехнологии, медицина и кибербезопасность, тогда как Казахстан ориентируется на их адаптацию и, что принципиально важно, на развитие собственной технологической базы.

Особое внимание уделяется сотрудничеству в сфере IT. Для Астаны речь идёт не столько об импорте готовых решений, сколько о создании внутренних технологических платформ, развитии стартап-экосистемы и локализации компетенций. Это напрямую связано с задачей структурной трансформации экономики и снижением зависимости от сырьевого сектора.

Важно и то, что на фоне относительно скромных объёмов торговли стороны постепенно смещают акцент в сторону технологического взаимодействия. В Казахстане доля сектора ИКТ оценивается примерно в 3–4% ВВП, при этом стратегические ориентиры предполагают её увеличение до 6–7% в среднесрочной перспективе. Для сравнения, в Израиле высокотехнологичный сектор формирует около 15% ВВП и обеспечивает более 50% экспорта, выступая ключевым источником экономического роста. В этом контексте Израиль может выступать для Астаны одновременно и как ориентир, и как практический партнёр, позволяя Казахстану постепенно наращивать долю технологического сектора и приближать её к сопоставимым параметрам. Тем более что развитие IT и цифровой экономики уже занимает одно из приоритетных мест в государственной политике Казахстана, что создаёт институциональную базу для ускоренной трансформации.

Примечательно, что Казахстан, сохраняя многовекторность и взаимодействие с ключевыми партнёрами — от России и Китая до исламского мира, — одновременно демонстрирует готовность к углублению сотрудничества с Израилем, несмотря на растущую критику его действий со стороны Запада. Тем самым Астана последовательно диверсифицирует внешние связи, минимизируя зависимость от внешних оценок.

Война на Ближнем Востоке когда-то закончится, а интересы никуда не денутся. Именно поэтому уже сейчас формируются те линии взаимодействия, которые будут определять конфигурацию отношений в посткризисный период, и, судя по всему, Казахстан стремится занять в ней место не наблюдателя, а полноценного участника.