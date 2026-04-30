С 6 мая стартует приём учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2026–2027 учебный год.

Об этом сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Сообщается, что процесс приёма будет осуществляться через портал www.mektebeqebul.edu.az. Электронный приём детей в первый класс охватывает все общеобразовательные учреждения по всей стране.

Сообщается, что в этом году по азербайджанскому сектору около 81 тысячи детей автоматически переведены из дошкольных групп в первый класс: «Обращаем внимание, что при регистрации в первый класс наличие удостоверения личности ребёнка является обязательным. Одной из основных целей является обеспечение доступности процесса приёма в школу для каждого родителя».