В последнее время объём посылок, поступающих в Азербайджан через платформу «Temu», резко увеличился, и с платформой достигнута договорённость о предварительной передаче данных о товарах.

Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении законопроекта о внесении изменений в Таможенный кодекс АР.

Шахин Багиров отметил, что одновременное поступление в аэропорт около 400 тонн грузов создало дополнительные трудности для таможенных органов из-за отсутствия предварительной электронной информации.

По его словам, все грузы были проверены таможней за счёт собственных ресурсов для установления их получателей и оценки рисков.

«Грузы поступали внезапно в больших объёмах, без предварительных электронных уведомлений и данных. Нам пришлось самостоятельно обрабатывать их и определять принадлежность. При этом в рамках электронной торговли могут поступать не только потребительские товары, но и потенциально опасная продукция — лекарства, психотропные вещества и другие запрещённые товары. Поэтому ключевая задача таможни — обеспечение безопасности и контроля», — отметил он.

Он добавил, что впоследствии вопрос был оперативно урегулирован: таможня обратилась к «Temu» с требованием заранее предоставлять данные для их загрузки в систему.

С платформой была достигнута договорённость о предварительной передаче информации, и в настоящее время процесс регулируется системой управления рисками.