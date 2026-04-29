Полиция Берлина задержала гражданина Казахстана, которого подозревают в сотрудничестве с российским спецслужбами и шпионаже, сообщила Генеральная прокуратура Германии.

По данным следствия, Сергей К. был задержан 28 апреля. Прокуратура утверждает, что с мая 2025 года он собирал и передавал своему куратору сведения о военной помощи Германии Украине, а также данные о немецкой оборонной промышленности, включая разработки дронов и роботов.

Следствие также заявляет, что подозреваемый фотографировал общественные здания в Берлине, военные колонны на автобанах, в том числе колонну одной из стран НАТО, и сообщал об объектах, которые считал подходящими для диверсий.

В рамках дела прошли обыски у самого подозреваемого и еще одного человека. Сегодня суд должен решить вопрос о его аресте.