На границе Азербайджана и Ирана будет введён в эксплуатацию новый пропускной пункт.

Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что в последние годы в Азербайджане продолжается модернизация инфраструктуры на ряде таможенных пунктов пропуска.

«В ближайшее время на границе с Ираном будет построен пропускной пункт «Агбенд». Ведутся интенсивные строительные работы. В скором времени они будут завершены. Также будет обеспечен удобный переход для пешеходов», — подчеркнул он.