Директора школы, объявленную в международный розыск, экстрадировали из Турции в Азербайджан.

Об этом заявили в Министерстве юстиции Азербайджана.

По данным ведомства, Министерство юстиции продолжает эффективное сотрудничество с компетентными органами иностранных государств в целях задержания и доставки в страну лиц, объявленных в международный розыск и обвиняемых в совершении преступлений.

Отмечается, что ещё одно лицо, объявленное в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджане и местонахождение которого было установлено в Турции, 29 апреля было экстрадировано в Азербайджан.

Речь идёт о гражданке Азербайджана Севиндж Гусейновой, которая с 2018 года, злоупотребляя доверием граждан, под предлогом назначения на различные должности и трудоустройства обманным путём получала от них денежные средства. В общей сложности она присвоила 69 тысяч манатов, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб. Ей предъявлены обвинения по статьям 178.2.2 (повторное совершение мошенничества), 178.2.3 (совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения), 178.2.4 (совершение деяния с причинением значительного ущерба) и 308.1 (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, либо неисполнение служебных обязанностей из корыстной или иной личной заинтересованности если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических или юридических лиц либо охраняемым законом интересам общества или государства) Уголовного кодекса Азербайджана.

В результате запроса Генеральной прокуратуры и представления необходимых документов в соответствии с международными процедурами, а также проведённых переговоров было достигнуто соглашение о её экстрадиции.

Севиндж Алисафа гызы Гусейнова была доставлена в Азербайджан из города Анталья сотрудниками Главного управления международного сотрудничества Министерства юстиции и Пенитенциарной службы. На основании решения суда о заключении под стражу она помещена в следственный изолятор.

В министерстве подчеркнули, что работа в данном направлении продолжается.