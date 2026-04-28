Рост цен на нефть и газ окажет положительное влияние на внешние и государственные финансы Азербайджана и может способствовать ускорению экономического роста в 2026 году.

Об этом говорится в отчёте международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

В документе отмечается, что на фоне военных действий на Ближнем Востоке рост цен на углеводороды укрепит двойной профицит страны. Согласно базовому сценарию агентства, в 2026 году профицит текущего счёта сохранится на уровне 4,5% ВВП, а консолидированный бюджетный профицит достигнет 2,1% ВВП, несмотря на ожидаемое снижение доходности активов Государственного нефтяного фонда.

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году темпы экономического роста вновь ускорятся.

По оценкам Fitch Ratings, доля ненефтяного сектора в экономике остаётся подверженной колебаниям и в значительной степени зависит от цен на нефть. После достижения пикового уровня в 63,5% в 2015 году этот показатель снизился на 9 процентных пунктов к 2022 году на фоне роста цен на нефть до максимума за 14 лет.

Агентство отмечает рост вклада сектора услуг, особенно в области информационно-коммуникационных технологий и туризма. В 2025 году оба сектора добавили к экономическому росту по 0,2 процентного пункта.

Аналитики подчёркивают, что стратегическое географическое положение Азербайджана, включая крупный порт в Каспийском море, усилило его роль транзитного узла в рамках Среднего коридора. После начала войны в Украине объём сухопутных грузоперевозок более чем удвоился, достигнув в среднем 27% экспорта услуг в 2022–2024 годах, а их доля в ВВП выросла до 2,3%.

Кроме того, Fitch Ratings отмечает значительный рост ненефтяных бюджетных доходов, которые в 2022–2025 годах составили около половины общих поступлений (13% ВВП).

Согласно фискальному правилу, ненефтяной дефицит должен быть снижен до уровня ниже 13% ненефтяного ВВП к 2029 году.

Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 20,4%. В отчёте подчёркивается, что для достижения цели потребуется дальнейшее увеличение ненефтяных доходов, укрепление институциональной базы, усиление контроля и формирование чётких фискальных ориентиров.