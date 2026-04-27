В Управлении мусульман Кавказа прокомментировали заявление Эчмиадзинской церкви по поводу сноса двух незаконных построек в Ханкенди, назвав его проявлением враждебности и дезинформации.

В ведомстве напомнили, что в период армянской оккупации Эчмиадзин не высказывал позиции в связи с разрушением азербайджанских историко-культурных и религиозных памятников. В то же время сейчас, на фоне процесса нормализации отношений, звучат, как отмечается, необоснованные обвинения.

«Снос двух незаконных построек, возведённых в период оккупации, не может рассматриваться как уничтожение религиозного или культурного наследия», — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что после восстановления полного суверенитета Азербайджана над своими территориями в 2023 году данные объекты, являвшиеся символами оккупации, ещё длительное время сохранялись без изменений.

Также отмечается, что возвращающиеся на родные земли бывшие вынужденные переселенцы неоднократно обращались в государственные органы и судебные инстанции с требованиями о демонтаже сооружений, возведённых в период оккупации. В документе указывается: «Согласно нормам международного гуманитарного права, объекты, построенные оккупирующей стороной на оккупированных территориях, считаются незаконными и подлежат сносу».

В Управлении подчеркнули, что для демонтажа подобных сооружений существуют как правовые, так и моральные основания, в том числе с учётом событий Первой Карабахской войны.

Кроме того, отмечено, что Азербайджан является одной из немногих стран, где одновременно функционируют мечети, церкви и синагоги, что отражает традиции религиозной толерантности.

Сообщается, что государство продолжает восстановление разрушенных в период оккупации религиозных и культурных памятников, в том числе в Шуше, а также обеспечивает охрану армянской церкви в Баку.

«Попытки исказить эту исторически сложившуюся реальность, особенно в столь чувствительный период, подрывают усилия по установлению устойчивого мира в регионе. Подобные заявления и практика политических провокаций должны быть прекращены», — говорится в заявлении.