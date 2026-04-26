ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали два контейнеровоза в районе Ормузского пролива.

Об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, ВМС КСИР с помощью систем мониторинга в акватории пролива «выявили и задержали два нарушающих правила судна» — связанное с Израилем MSC Francesca и судно Epaminondas. По утверждению иранской стороны, они пытались тайно пройти через пролив в отсутствие разрешения, преднамеренно выводили из строя навигационное оборудование, а также совершали повторные нарушения.